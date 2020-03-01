بعثة الأهلى وصنداوز تغادران مطار القاهرة خلال ساعات

تغادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متوجهة إلى جنوب أفريقيا؛ للقاء فريق صندانوز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بمدنية بريتوريا.وفاز الأهلي، أمس السبت، في مباراة الإياب، والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة، بهدفين نظيفين أحرزهما الدولي التونسي علي معلول.ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، حيث سيتم إنهاء إجراءات المغادرة بمبنى الركاب رقم 3 بالمطار.كما تغادر البعثة القاهرة على متن طائرة شركة «مصر للطيران» المتجهة إلى مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حيث سترافق البعثة فريق صنداونز الجنوب أفريقي على نفس الطائرة.وكان سمير عدلي، المدير الإداري للنادي الأهلي، قد غادر القاهرة الثلاثاء الماضي، متوجهًا إلى جنوب أفريقيا، للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة برحلة الفريق إلى جوهانسبرج قبل أداء مبارة العودة هناك.