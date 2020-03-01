حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 1 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 1 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحملمهنيًا: تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها اليوم.عاطفيًا: كثرة المزاح مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتك.صحيًا: لا تكثر من الملح في الطعام، وتجنب مختلف أنواع البهارات وخصوصًا الحارّ منها.الثورمهنيًا: مناخا جيد على الرغم من بعض المعاكسات. تستقبل اليوم الاول من الشهر بمعنويات مرتفعة وقدرات كبيرة وثقة بالنفس.عاطفيًا: تتخلص من بعض العقبات التي تقف عائقا في طريق علاقتك بالحبيب وتحاول أن تتأقلم مع العلاقة الجديدة.صحيًا: لا تترك الشكوك تبعدك عن ممارسة الرياضة اعتقادًا ان لا جدوى من ذلك.الجوزاءمهنيًا: تركز انشغالك هذا اليوم على الشؤون المالية ويجعلك الأمر واقعيًا وموضوعيًا في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقًا للتواصل والتفاهم.عاطفيًا: لا تسمح لبعض المتطفلين التدخل في حياتك العاطفية. اشرح وجهة نظرك للحبيب فقد يتفهم ذلك ويساعدك.صحيًا: تأكد من أنك تتناول أدويتك في مواعيدها، ولا تحاول خداع نفسك.السرطانمهنيًا: التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلًا، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية.عاطفيًا: تعاطف مع الشريك وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون تشنّج أو غيرة أو تملّكية.صحيًا: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.الأسدمهنيًا: يوم مهم جدًا تتركز فيه الأضواء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل أعمالك.عاطفيًا: قد تجد نفسك منهمكًا في حل بعض القضايا الطارئة، لكنك لا تفقد القدرة على التركيز، ما يسهل عليك عدم ارتكاب الأخطاء.صحيًا: قد تكون مشغولًا بصحة أحد الوالدين أو المقرّبين، أو تتقرّب أكثر من شخص في العائلة يحتاج إليك.العذراءمهنيًا: الأفكار والاحتمالات والعروض والفرص تبدو كثيرة، إلا أن الاستعجال قد يبدو مسيئًا جدًا لك.عاطفيًا: كن واقعيًا في التعامل مع الشريك، ولا تترك الأحلام والأوهام تسيطر عليك لئلا تصطدم بواقع مغاير للحقيقة.صحيًا: لا ضير في ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق.الميزانمهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، أو عن شراكة تؤدي دورًا في مسار الأسبوع الأول من الشهر.عاطفيًا: وطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.صحيًا: تبدو بين الحين والآخر منزعجًا وقلقًا ومضطربًا، الحل بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.العقربمهنيًا: يسود الوفاق أجواء الأسبوع الأول من الشهر، فقد تخطّط لتشارك في ترتيبات ضرورية له وتحدّد المواعيد.عاطفيًا: لا تتصرف بعدوانية تجاه الحبيب، هو وحده القادر على الوقوف إلى جانبك في الملمات.صحيًا: القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحًا قبل التوجه إلى العمل، تساعد على تليين العضلات وخصوصًا في العنق وبين الكتفين.القوسمهنيًا: يوم غير مناسب للتعامل مع مجموعات كبيرة من الأشخاص أو الناس، بسبب مواجهة القمر من الجوزاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت برج خصمك لذلك عليك تجنّب الأمور التي عليك فيها القيام بعمل ما مقابل مجهود كبير.عاطفيًا: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق.صحيًا: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم.الجديمهنيًا: يوم يتميز بالكرم والانفتاح والتفاؤل والرغبة في إعطاء النصائح ومنح المشورة وتبادل الخبرات، ويزداد الاهتمام بالثقافات المتنوعة والرغبة بالسفر.عاطفيًا: كن واثقًا بنفسك ولكن لا تبالغ في عنادك بأنك تفهم بشكل جيد كال ما يدور حولك. إنه يوم مناسب لوضع الخطط للمستقبل.صحيًا: بما أن الضغط العملي قد خف بعض الشيء، وأصبحت تعود إلى المنزل مبكرًا حاول القيام ببعض النشاطات الرياضية.الدلومهنيًا: يزداد الاهتمام بالتفاصيل الدقيقية وإظهار الأخطاء وعرضها، إنه الوقت المناسب للقيام بالأعمال الروتينية المضنية التي تتطلب البحث عن الأخطاء وتصحيحها.عاطفيًا: قد تشعر بالملل أو تعيد النظر في علاقة لك، أو تنتظر من يتخلف عن المجيء إليك، أو تلعب دور الضحية في علاقة مشبوهة أو تتراجع عن التزام ما.صحيًا: قد تكون معرضًا لضغط عصبي، وللمناسبة إنه يوم جيد لبدء نظام غذائي يعود بالفائدة صحيًاالحوتمهنيًا: انتقال القمر إلى الجوزاء غير مناسب لك لكن لا تستسلم وداوم على المحاولة حتى لو شعرت أن بعض الحواجز تنصب في طريقك فالآخرون ينظرون إليك كقائد.عاطفيًا: تعقد علاقة عاطفية واجتماعي مناسبة، وقد يكون الحب والعشق على جدول اهتماماتك، ويمكن أن تقع في الغرام.صحيًا: لا تكثر من تناول المأكولات على مائدة العشاء، بل اختر الخفيف منها والخالي من الزيوت والسمن والنشويات.