تحالف ستار للطيران يسير 23 رحلة بمطار القاهرة

تسير شركات "تحالف ستار" العالمي للطيران، طوال اليوم الأحد، 23 رحلة جوية دولية بمرحلتي السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي، لنقل 7 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، فى إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية الوافدة إلى البلاد.وتشهد رحلات طائرات شركات "تحالف ستار" العالمي للطيران، خلال الآونة الأخيرة، زيادة في حركة الوفود الركابية الوافدة إلى مطار القاهرة، خاصة مع بدء الفصل الشتوى؛ نظرًا لحرص آلاف السائحين على زيادة المدن المصرية خلال تلك الفترة للاستمتاع بالشواطئ الساحلية الجميلة ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والطقس المعتدل الذى تتمتع به البلاد.وتولي وزارة الطيران المدنى اهتمامًا كبيرًا بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بكل المطارات التابعة للوزارة.