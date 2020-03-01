أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.وتوقع رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة فيروس كورونا، وتوقف إنتاج المصانع بالصين.وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن أغلب مستلزمات الإنتاج تأتي من الصين ومعظم دول العالم تستورد منها تلك المستلزمات والصناعات المكملة، مؤكدًا أن المؤسسات المالية والحكومات لديها تخوف من التأثير السلبي، فاتجهت إلى بيع الأسهم، وشراء الذهب كملاذ آمن.وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد الموافق 1-3- 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعيةالوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصريعيار 24: 790 إلى 792 جنيهًاعيار 22: 724 إلى 726 جنيهًاعيار 21: 691 إلى 693 جنيهًاعيار 18: 592 إلى 594 جنيهًاعيار 14: 461 إلى 462 جنيهًاعيار 12: 395 إلى 396 جنيهًاالأونصة: 24560 إلى 24631 جنيهًاالجنيه الذهب: 5528 إلى 5544 جنيهًاالكيلو: 789714 إلى 792000 جنيهثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصرالوحدة: السعر بالجنيه المصريعيار 24: 797.36 جنيهعيار 22: 730.92 جنيهعيار 21: 697.70 جنيهعيار 18: 598.03 جنيهعيار 14: 465.13 جنيهعيار 12: 398.68 جنيهعيار 9: 299.01 جنيهأوقية الذهب: 24798 جنيهًاجنيه الذهب:5582 جنيهًاكيلو الذهب: 797356 جنيهًا