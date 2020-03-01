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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020

الأحد 01/مارس/2020 - 07:43 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020
عبدالهادي أبوطالب
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تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وتوقع رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة فيروس كورونا، وتوقف إنتاج المصانع بالصين.

وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن أغلب مستلزمات الإنتاج تأتي من الصين ومعظم دول العالم تستورد منها تلك المستلزمات والصناعات المكملة، مؤكدًا أن المؤسسات المالية والحكومات لديها تخوف من التأثير السلبي، فاتجهت إلى بيع الأسهم، وشراء الذهب كملاذ آمن.

وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد الموافق 1-3- 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24: 790 إلى 792 جنيهًا
عيار 22: 724 إلى 726 جنيهًا
عيار 21: 691 إلى 693 جنيهًا
عيار 18: 592 إلى 594 جنيهًا
عيار 14: 461 إلى 462 جنيهًا
عيار 12: 395 إلى 396 جنيهًا
الأونصة: 24560 إلى 24631 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5528 إلى 5544 جنيهًا
الكيلو: 789714 إلى 792000 جنيه

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 797.36 جنيه
عيار 22: 730.92 جنيه
عيار 21: 697.70 جنيه
عيار 18: 598.03 جنيه
عيار 14: 465.13 جنيه
عيار 12: 398.68 جنيه
عيار 9: 299.01 جنيه
أوقية الذهب: 24798 جنيهًا
جنيه الذهب:5582 جنيهًا
كيلو الذهب: 797356 جنيهًا

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