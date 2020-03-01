قنوات أمريكية تعلن فوز «بايدن» بالانتخابات فى كارولينا الجنوبية

أعلنت قنوات أمريكية فوز بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي لتحديد هوية المرشح الذي ينافس دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، في كارولينا الجنوبية.وفتحت مكاتب الاقتراع في كارولاينا الجنوبية أبوابها لإجراء الانتخابات التمهيدية الرابعة للحزب الديمقراطي لتحديد هوية المرشح لمنافسة دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.ويسعى نائب الرئيس السابق جو بايدن للفوز في هذه الولاية عقب خسارته في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا، آملا إبطاء تقدم السيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز.ويتسارع الزخم مع اقتراب "الثلاثاء الكبير" عندما تصوت 14 ولاية في يوم واحد، لكن لا يزال السباق طويلا إلى حين اختيار المرشح الديمقراطي لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب.