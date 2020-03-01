تسجيل 573 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى الصين

أعلنت السلطات الصينية عن 35 وفاة بفيروس كورونا وتسجيل 573 إصابة جديدة جراء هذا الفيروس القاتل.كانت السلطات الصحية في الصين، أعلنت أن نسبة الشفاء بين المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد، ارتفعت إلى نسبة 8.2% من الحالات المصابة، لتأتي تسجيل حالات وفاة وإصابة جديدة.وصرح المتحدث باسم مفوضية الصحة الوطنية، مي فينج، في مؤتمر صحفي اليوم، بأن نسبة الشفاء بين المصابين بالفيروس ارتفعت بشكل كبير، ليس في مختلف أنحاء البلاد فقط، وإنما في مركز انتشاره بمدينة "ووهان" ومقاطعة "هوباي" وسط الصين.