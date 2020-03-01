تسجيل رابع إصابة بـ«كورونا» في كاليفورنيا

أعلنت السلطات الفيدرالية بولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن تسجيل رابع إصابة ابعة بفيروس «كورونا» المستجد.وكان جاي روبرت انسلي، حاكم ولاية واشنطن، أعلنحالة الطوارئ بعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس القاتل.وقال «انسلي»، في بيان له على موقع «تويتر»: «أصدرت إعلانًا طارئًا لضمان حصول واشنطن على الموارد اللازمة للتحضير لفاشية COVID-19 والاستجابة لها».وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير بالولايات المتحدة، أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية، مؤكدة أنها تقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس الذي انتشر في 3 ولايات في غرب الولايات المتحدة الأمريكية.