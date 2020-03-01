الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة إلى نشطة.





وأضافت هيئة الأرصاد، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21

شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 20

طنطا الصغرى 12 والعظمى 20

دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

بلطيم الصغرى 12 والعظمى 20

مطروح الصغرى 11 والعظمى 18

السلوم الصغرى 10 والعظمى 19

سيوة الصغرى 07 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22

السويس الصغرى 12 والعظمى 22

العريش الصغرى 13 والعظمى 19

رفح الصغرى 12 والعظمى 19

رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 23

نخل الصغرى 09 والعظمى 20

نويبع الصغرى 16 والعظمى 22

طابا الصغرى 11 والعظمى 21

كاترين الصغرى 07 والعظمى 14

الطور الصغرى 15 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 22

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 23

مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 23

الفيوم الصغرى 11 والعظمى 21

بني سويف الصغرى 11 والعظمى 22

المنيا الصغرى 10 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 11 والعظمى 23

سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23

قنا الصغرى 11 والعظمى 24

الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25

أسوان الصغرى 15 والعظمى 26

أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 25

الوادي الجديد الصغرى 11 والعظمى 25

شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25

أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 25

حلايب الصغرى 16 والعظمى 23

رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 22