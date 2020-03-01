سياسي عراقي: «علاوي» سيفشل في تمرير حكومته

قال الأكاديمي العراقي رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن العراق يسير نحو طريق صعب جدا، المشهد في طريقه نحو سيناريوهات متعددة.وأوضح «العزاوي»، في مقابلة على قناة «سكاي نيوز عربية»، أن السيناريو الأول يتضمن حصول المكلف محمد علاوي، على الأغلبية البسيطة (50+ 1)، وهذا أمر صعب ومعقد ويعد هذا السيناريو هو الأضعف، بينما السيناريو الثاني وهو أن يحضر المكلف وعدم اكتمال النصاب وتراجع وامتناع بعض الكتل عن التصويت، بينما السيناريو الثالث وهو الأقرب للواقع وهو أن يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر وفقا للفقرة الخامسة من المادة 76 من الدستور ومن ثم يختار الرئيس برهم صالح شخصية جديدة لتشكيل الحكومة.وأضاف أن اللاعب المهم في عملية تشكيل وتمرير الحكومات السابقة بالعراق منذ 2006 حاليا، غائب عن المشهد، وهو قائد فيلق القدس الإيراني القاسم سليماني، حيث تلعب إيران دورًا كبيرًا في العراق، فهي المتحكمة في المشهد عن طريق أذرعها المختلفة، والعراقيون غير قادرين على تشكيل حكومتهم دون التأثر بالعمل الإيراني والأمريكين حيث يعد الأخير الأقل تأثيرا.وأوضح أن دماء مئات الشباب العراقيين منذ أكتوبر الماضي حتى الآن ذهبت سدى، حيث إن «علاوي» لم يحافظ على دماء الشهداء من خلال تشكيل حكومة مستقلة، وإن كان جاء بفضل دماء هؤلاء غير أنه لم يستغل تلك الفرصة.وأضاف العزاوي: «والحقيقة اقول إن الشارع المنتفض منذ الأول من أكتوبر الماضي هو رقم مهم في المعادلة السياسية العراقية، وربما السؤال الذى يطرح نفسه حاليا لماذا يتهرب السياسيون من إجراء انتخابات خلال 6 أشهر، والإجابة أن إجراء الانتخابات ستكون سببا في اختفاء 75 % من الطبقة السياسية الحالية والبعد عن المشهد السياسي».ويتوقع أن تُعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي، اليوم الأحد، وذلك بطلب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي؛ للتصويت على حكومته المتعثر تشكيلها.