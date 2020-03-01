أستاذ علوم سياسية: تغيب إثيوبيا عن الجولة الأخيرة من المفاوضات «مؤسف»

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إن مصر اختارت من البداية نهج التفاوض والتعاون مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.وأضاف الدكتور محمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن تغيب الجانب الإثيوبي عن الجولة الأخيرة من المفاوضات شيء مؤسف، وأنه كان من الأولى للجانب الإثيوبي، حضور الجولة الأخيرة من المفاوضات وطرح الملاحظات التي تراها.وتابع: "من المؤسف لأن يكون قرار إثيوبيا بشكل انفرادي للبدء في ملء السد والخروج على روح التعاون وعلى ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات".وأوضح الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، أنه من المرجح توقيع دولة السودان على الاتفاقية المطروحة بشأن سد النهضة في القريب العاجل، لافتًا إلى أن الإدارة اللأمريكية تتخذ نفس الموقف المصري وهو ضرورة عدم البدء في ملء سد النهضة إلا بعد الاتفاق.