واشنطن تعلن الطوارئ بعد وفاة أول حالة بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الفيدرالية بولاية واشنطن الأمريكية، حالة الطوارئ بعد أول حالة وفاة بسبب فيروس «كورونا» المستجد.وقال جاي روبرت انسلي، حاكم ولاية واشنطن، في بيان له على موقع «تويتر»: «أصدرت إعلانًا طارئًا لضمان حصول واشنطن على الموارد اللازمة للتحضير لفاشية COVID-19 والاستجابة لها».وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير بالولايات المتحدة، أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية، مؤكدة أنها تقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس الذي انتشر في 3 ولايات في غرب الولايات المتحدة الأمريكية.