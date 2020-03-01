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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الروائى اليمنى الغربى عمران بضيافة مركز الحرية للإبداع.. اليوم

الأحد 01/مارس/2020 - 01:01 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يحل الكاتب الروائي اليمني الغربي عمران٬ في السادسة مساء اليوم الأحد٬ بضيافة مركز الحرية٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ في أمسية حول أعماله الأدبية وتجربته الإبداعية، يتحدث فيها كلا من الناقدين: الدكتور بهاء حسب الله٬ والدكتور أحمد سماحة٬ ويدير اللقاء الكاتب رشاد بلال.

يشار إلى أن محمد الغربي عمران، قاص وروائي، وسياسي يمني، معروف بروايته المثيرة للجدل "مصحف أحمر"، وهو أيضًا وكيل سابق لصنعاء، ترجمت قصصه إلى اللغتين الإنجليزية والإيطالية، ووردت في مختارات بلغات أجنبية مثل البرتقال في الشمس (2007) وبيرل ديلو اليمن (2009). وصدرت له مؤخرًا عن دار نوفل للنشر والتوزيع، رواية "حصن الزيدي" وهي الرواية السادسة والتي تدور أحداثها حول أوضاع الحرب المتكررة في اليمن والقوى التي دوما ما تذكي تلك الحروب وهم رجال الدين والتمذهب ومشايخ القبائل، مستغلين جهل العوام كوقود لتلك الحروب العبثية، وهي الرواية الفائزة بجائزة راشد بن حمد 2019.

والغربي عمران يرأس نادي القصة اليمني٬ حائز على جائزة الطيب صالح عن روايته "ظلمة يائيل".

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