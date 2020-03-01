رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق ووصول 141 رحلة دولية بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة.. اليوم

الأحد 01/مارس/2020 - 04:42 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
طباعة
شهد مبنى الركاب «2» بمطار القاهرة الدولي، والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، طوال اليوم الأحد، انطلاق ووصول 141 رحلة جوية دولية من وإلى مختلف أنحاء العالم؛ لنقل أكثر من 15 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

ويشهد المبنى، خلال الفترة الحالية، كثافة ركابية جوية، تزامنًا مع حلول فصل الشتاء، وحرص آلاف الوفود الأجنبية على زيارة المدن السياحية المصرية نظرًا للطقس المشمس والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الساحلية الجميلة.

وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قد شدد على ضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة إلى مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

27 مستشفى و150 مليون جنيه.. مدبولى يكشف عن خطة التعامل مع «كورونا»

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

«الوزراء» يحذر من استخدام الكمامات بشكل خاطئ (فيديو)

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

الصور

image description

عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيرى كامل العدد بمركز المنارة

image description

فوز الأهلى على صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

محمد الباز يكشف مكسبين لمصر من مفاوضات سد النهضة (فيديو)

محمد الباز يكشف عن سر شائعات انتشار «كورونا» بمصر

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

image description

فهيم: التقلبات الجوية خطر على القمح وننصح بمكافحة البكتيريا

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ«الدستور»: جراحات السمنة ومدى تأثيرها على مرض السكر

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ«الدستور»: إن تثبيت الوزن أهم مراحل التخلص من السمنة

11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة

علماء يتوصلون لجينات مرتبطة بأمراض الرئة القاتلة

منوعات

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
المزيد

الثقافة

الروائى اليمنى الغربى عمران بضيافة مركز الحرية للإبداع.. اليوم

«محبي الفنون الجميلة» تناقش فكر سعيد اللاوندي في لقاء مفتوح

تكريم اسم رضوان الكاشف وممدوح وافى بسينما مصر (صور)

لوتس عبد الكريم تلتقي أحفاد «عبد الوهاب» بالمعادي