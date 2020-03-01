مصادر: لا صحة لاعتداء جماهير الترجى على حكم المباراة بمصر

كشفت مصادر أنه على خلفية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن تعدي مجموعة من جماهير نادي الترجي التونسي على حكم مباراة فريقي (الزمالك والترجي)، خلال جولة سياحية بالقاهرة؛ اعتراضَا على القرارات التحكيمية خلال المباراة، فقد تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، كما تبين مغادرته البلاد الساعة السابعة مساء اليوم، متجهاً إلى دولة المغرب.وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على الترجي في دوري أبطال أفريقيا، وسجل ثلاثية الزمالك في مرمى الترجي محمد أوناجم، وأشرف بن شرقى ومحمود علاء من ركلة جزاء.