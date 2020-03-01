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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

اليوم.. افتتاح معرض «الأعمال المبكرة» للفنان عصمت داوستاشى

الأحد 01/مارس/2020 - 12:32 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يحتضن جاليري مشربية٬ في السابعة مساء اليوم الأحد٬ افتتاح معرض "الأعمال المبكرة"٬ للفنان السكندري الكبير عصمت داوستاشى٬ ويضم لوحاته الفنية التي أنجزها في الفترة من 1964- 2018 برؤية جديدة.

وعن معرضه يقول "داوستاشي": زرت مولد السيد البدوى بطنطا أوائل الستينات من القرن الماضي ورسمت كل مظاهره٬ واشتريت عروسة المولد الشعبية مصنوعه من الباغة وكانت خامة جديدة، وعندما عدت لمرسمى بالأسكندرية وجدت نفسى أضع النصف العلوي من العروسة فى صندوق توليد العصافير الكناري التى يربيها جدى٬ ثم أرشق سكين فى الصندوق يلامس رأس العروسة، وأطلقت على هذا العمل "اغتيال البراءة" ولم يكن أحد فى مصر ذلك الوقت ينفذ أعمال فنية بهذه الكيفية.

يضيف "داوستاشي": منذ ذلك الوقت وأنا أنفذ أعمال كثيرة بخامات مختلفة لم تكن بعد مصطلحات مثل: العمل الفني المركب والتشكيل فى الفراغ٬ متداولة، كنت أشترى الأشياء القديمة من سوق الجمعة أو أثناء رحلاتي إلى الصعيد أو سيوة أو سيناء وغيرها من ربوع مصر٬ وأشكل منها أعمالي التي تجمع بين النحت والعمارة والرسم والتلوين والنجارة.

كنت ألعب بالأشكال وفي عام 1978 نظمت لأعمالي هذه معرضًا كبيرًا فى معهد جوته الألماني بعنوان "الأشكال القديمة" وتوالت معارضي بالخامات المختلفة وتشكيل فضائيات العرض بالمعلقات أو الأعمال المركبة ومنها معارضي الشهيرة: الدروة – معلقات – زمن بلا عقارب – مزاج المدينة – كنوز داوستاشي وغيرها.

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