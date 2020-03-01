«محبي الفنون الجميلة» تناقش فكر سعيد اللاوندي في لقاء مفتوح

تنظم جمعية محبي الفنون الجميلة بمقرها في بجاردن سيتي٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد٬ لقاءً مفتوحًا وحوارًا حول فكر الراحل الدكتور سعيد اللاوندي٬ تحت عنوان «تهافت المثقفين»، والتي تستضيف فيها الدكتورة فاطمة الحصي٬ والشاعر أحمد الشهاوي٬ والدكتور جمال زهران٬ والشاعر جمال الشاعر.ويعد الراحل من العلامات المميزة للمصريين، ومن أهم أعماله الإبداعية كتابه «تهافت المثقفين» والصادر عن دار «غراب» للنشر والتوزيع٬ والذي تحمل الندوة عنوانه٬ وفيه يشتبك «اللاوندي» مع واقع الثقافة المصرية والعربية والعالمية٬ على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، خاصة عقب سفره مبكرًا إلى فرنسا ليدرس بجامعة السوربون، وإسهامه بما يزيد عن 20 كتابًا في مجالات مختلفة، يظهر فيها تأثره بالفكر والحياة الثقافية الفرنسية.وعن الكتاب يقول الشاعر أحمد الشهاوي: «كنت لفترة أتصور أن اللاوندي دارس للفلسفة كون كتابته تنتمي إلى ما يسمى بالكتابات الفلسفية، واكتشفت مع الوقت أنه درس العلوم السياسية في جامعة القاهرة ثم السوربون، ويظهر ذلك جليا في كتاباته التي يمزج فيها ما بين الأكاديمية والصحافة».