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السعودية تكشف سبب وفاة رضيع خلال مباراة كرة قدم

الأحد 01/مارس/2020 - 12:17 ص
جماهير سعودية - أرشيفية
جماهير سعودية - أرشيفية
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كشفت وزارة الرياضة السعودية، مساء السبت، ملابسات وفاة طفل رضيع في مدرجات ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء خلال مباراة الفتح والوحدة.

وتوفي الرضيع، غيث الفرحان، البالغ من العمر شهرًا ونصفًا، بعد تعرضه لنقص حاد في الأكسجين، وتوقف القلب والتنفس ليفارق الحياة على الفور، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

وحاول رجال الإسعاف المتواجدون في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في منطقة الأحساء، حيث أقيمت المباراة إنعاش الرضيع لكنه فارق الحياة.

وذكرت الوزارة في بيان على «تويتر»: «مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفتح والوحدة، تلقت إدارة الملعب بلاغًا عن حالة طارئة في المدرجات».

وأضافت «على الفور اتجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي والذي كان قريبا من المدرج إلى موقع الحالة، وكانت لطفل يبلغ من العمر شهرًا ونصفًا، أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم و6 أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقدًا للوعي وسرعان ما فارق الحياة، حيث اتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته».

وتابع: «وزارة الرياضة إذ توضح ذلك ببالغ الأسى فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل، سائلين الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه». 

​وانتهت المباراة، بفوز فريق الفتح على منافسه الوحدة 3-2 ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي.

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