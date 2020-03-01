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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جمال الشاعر فى أمسية شعرية بأوبرا الإسكندرية (صور)

الأحد 01/مارس/2020 - 12:09 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتحت إشراف آمال سعد مدير النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا، مساء اليوم السبت، أمسية شعرية للشاعر والاعلامي الكبير جمال الشاعر على مسرح أوبرا سيد درويش بالإسكندرية.

وقدم الشاعر نخبة متميزة من أعماله الإبداعية التي تنوعت بين الرومانسية والوطنية منها: قصائد "من هذا القمر، انا رجل بلا ماض، حوماية العيد، السكرتيرة، يبدو أنا مختلفان، أمي، أهازيج جمالية"، وتخلل اللقاء عزف لمقطوعات موسيقية لموسيقيين أوبرا الإسكندرية لأشهر ألحان أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم منها: "أنت عمري، أمل حياتي، يا ليلة العيد، الاطلال، الحب كله، سيرة الحب، طوف وشوف، فات الميعاد، هذه ليلتي، حب ايه، حيرت قلبي معاك، هو صحيح الهوى غلاب، للصبر حدود، إنت الحب، يا ظالمني".

وقامت بتقديم الأمسية الإعلامية عزة عابدين في جو من البهجة والتصفيق الحار من جمهور الإسكندرية الذى استقبل الشاعر بكل حفاوة وترحاب، وعبر "الشاعر" عن سعادته البالغة وسط جمهور الثغر وأن الإسكندرية هي عاصمة الثقافة في مصر.

يذكر أن، جمال الشاعر حصل على بكالوريوس التجارة في عام 1979، ثم درس الإعلام، وعمل مذيعًا بإذاعة صوت العرب في عام 1980 وحتى عام 1983، كما عمل مذيعًا بالتلفزيون منذ عام 1983، كما عمل قارئا للنشرة الإخبارية وقدم عددًا من البرامج المتنوعة مثل،" شعر وشعراء، أوبرا، مهرجان رمضان، امانى واغانى.

كما شغل الشاعر منصب رئيس قسم الشباب بالقناة الأولى بالتلفزيون المصرى، وعضو لجنة النصوص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الأدبية والشعرية في القاهرة وبغداد وجدة وغيرها.

نشر العديد من قصائده فى أشهر الإصدارات الدورية المصرية والعربية منها: "الأهرام، الشرق الأوسط، المجلة العربية" وأصدر عدة دواوين شعرية منها: "أصفق أو لا أصفق، ضحكت فأشعلت الحرائق، المماليك يأكلون البيتزا" وحصل على لقب أحسن مذيع تليفزيون في عام 1991.

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