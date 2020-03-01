مختار نوح: الإخوان تمارس اللصوصية باسم الدين

قال مختار نوح المفكر الإسلامي، إن جماعة الإخوان المسلمين تمارس اللصوصية باسم الدين، حيث أوضح أنه كان ينتمي لأسرة واحدة داخل الجماعة مع القيادي الإخواني ياسر علي.وأضاف«نوح»، خلال مقطع فيديو مسجل أذاعه، برنامج «الكبسولة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن جماعة الإخوان تنعدم فيها الشفافية، ويتم التغاضي عن السرقات وعمليات النصب داخل الجماعة بهدف الحفاظ على شكلها، حيث تصر على ألا يكون هناك رقيب حتى لو كان مجلس شورى الجماعة.وأكد«نوح» أن ياسر علي القيادي الإخواني كان كثيرًا ما ينتقد الجماعة أمامه، الأمر الذى يكشف مدى الشقاق في هذه الجماعة.