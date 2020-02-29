عميد الدراسات السياسية للوفد: اقترحت مشروع قانون للعفو الشامل عن مبارك

قال الدكتور عبدالسند يمامة عميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد، إنه تقدم في أكتوبر الماضي باقتراح للمستشار بهاء أبو شقة، بأن تتقدم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمشروع قانون للعفو الشامل، وهذا يتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي العفو الشامل عن الرئيس الراحل حسنى مبارك.وأضاف يمامة، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الفرق بين العفو الرئاسي والعفو الشامل، أن العفو الرئاسي يسقط العقوبة، أما العفو الشامل، يتناول أركان الجريمة كأن لم تكن.وأردف:"رأيت أن نفعل ذلك من باب الوفاء والاعتبارات وبسبب تقدم سن مبارك، وتأخر صحته، حيث رأيت أن الفقرة الثانية من المادة 155 من الدستور، تسمح بإقرار قانون العفو الشامل، وهو أمر يحدث في أوروبا".