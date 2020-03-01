ضبط 66 قطعة ديناميت داخل منزل عامل بقنا

ضبطت أجهزة الأمن بقنا، 66 قطعة مواد متفجرة «ديناميت» داخل منزل عامل بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إشارة من مركز شرطة نقادة، يفيد بضبط عامل بحوزته 66 قطعة مواد متفجرة «صوابع ديناميت┌ بها أسلاك كهربائية، داخل منزله بقرية الخطارة.من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة والدافع وراء الاحتفاظ بالمواد المتفجرة داخل المنزل، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.