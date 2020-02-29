لوتس عبد الكريم تلتقي أحفاد «عبد الوهاب» بالمعادي

التقت الدكتورة لوتس عبد الكريم، أحفاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وهم زينب أباظة ابنة عائشة، كبرى بنات عبد الوهاب، وعمر خليل ابن عصمت صغرى بنات عبد الوهاب وذلك بمنزلها بالمعادي للإعداد للاحتفال بعيد ميلاد موسيقار الأجيال عبد الوهاب.أما عن الاحتفال فسيكون على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 13 مارس المقبل، وهو ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تحت قيادة المايسترو سليم سحاب، في الساعة الثامنة مساءً.