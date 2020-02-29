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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«الأرثوذكسية» بالقدس تحتفل بعيد سيامة الأنبا أنطونيوس

السبت 29/فبراير/2020 - 11:27 م
الأنبا أنطونيوس مطران
الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق
تريزة شنودة
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احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأراضي المقدسة، أمس، بعيد السيامة الـ4 الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدني.

وتمت سيامة الأنبا أنطونيوس بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وهو القمص «ثيودور الأنطوني» الذي أصبح مطرانًا على القدس باسم الأنبا أنطونيوس ليصبح المطران الـ 22 للكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

وولد الأنبا أنطونيوس في 1969 باسم «عماد تيموثاوس شرموخ» في مدينة «أبوتيج»، ونشأ الأنبا أنطونيوس في أسرة كهنوتية، فوالده هو القمص الراحل «تيموثاوس شرموخ» وكيل مطرانية «أبوتيج وصدفا والغنايم» السابق لمدة تقارب نصف قرن.

وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة أسيوط بتقدير جيد جدًا، ثم حصل على بكالوريوس الصيدلة في منتصف التسعينيات، ثم بدأ طريق الرهبنة في دير الأنبا أنطونيوس.

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