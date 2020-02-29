باحث بريطاني: الإخوان شبكة دولية تسعى للسيطرة على العالم

عرضت الإعلامية أماني الخياط في برنامجها الكبسولة، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو مسجلا لباحث بريطاني يعبر عن قراءة الدولة البريطانية فى نخبتها الجديدة لجماعة الإخوان الإرهابية.وقال الباحث البريطاني من أصول عربية، غانم نسيبة، إن جماعة الإخوان بالغة التعقيد، وتتكون من شبكة عالمية منتشرة فى معظم الدول وتخضع لأوامر التنظيم القيادي لجماعة الإخوان، لافتًا إلى أنها تسعى للسيطرة على العالم.وعلقت الخياط: نظرة بريطانيا بدأت تتغير، بعد أن كانت لندن من أكبر الداعمين الدوليين لجماعة الإخوان الإرهابية.