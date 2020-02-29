«عصر من الجمال».. تاريخ وأسرار نادية لطفي في الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية الندوة الأولى تحت عنوان "عصر من الجمال" عن الفنانة الكبيرة نادية لطفي، وذلك ضمن سلسلة ندوات تأتي تحت عنوان "كواليس" وينظمها مركز سينما الحضارة قاعة 2 19 من أبريل المقبل، في الخامسة والنصف مساءً.الندوة يتحدث فيها الزميل أشرف شرف عن لقاءاته مع نجوم الفن في مصر، وكواليس حواراته معهم، كما يقدم فيديوهات حصرية لهم ويقدم الندوة ويحاوره الشاعر والصحفي سيد العديسي، وتحت إشراف أحمد علوي.