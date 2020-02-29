سيامة كاهنين بإيبارشية إخميم وساقلتة

احتفلت إيبارشية إخميم وساقلتة، اليوم السبت، بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بالإيبارشية.وصلّى نيافة الأنبا بساده مطران الإيبارشية القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة الرسولين بطرس وبولس (مقر المطرانية) بإخميم، وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات سيامة الكاهنين الجديدين وذلك للخدمة بمذابح قرى إخميم، وهما الشماس جاد الرب ثابت باسم القس استيفانوس والشماس ديفيد وليم باسم القس ديفيد.شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة من إيبارشيتي إخميم وسوهاج وعدد كبير من الشعب.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير والمعروف باسم صوم القيامة، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يمتنع فيه الأقباط عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.