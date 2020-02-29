الكنيسة تحتفل بعيد سيامة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط

احتفلت إيبارشية سمالوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد سيامة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط بالمنيا، مطرانًا للإيبارشية.وسيم مطرانًا بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يوم 28 نوفمبر من عام 2016.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير المعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.