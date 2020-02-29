سياسي سوري يكشف حصيلة الخسائر البشرية جراء الحرب على بلاده (فيديو)

قال الدكتور سليم الخراط، المحلل السياسي السوري، إن الحرب على سوريا كانت ثمن دفاع سوريا عن القضية الفلسطينية والقومية العربية.وأضاف الدكتور سليم الخراط، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن هذه الحرب شنت على سوريا لأنها كانت رأس حرب المقاومة ضد العدو الصهيوني، لافتًا إلى أن الحرب أسفرت عن مليون شهيد، وأكثر من 3 ملايين مصاب، وأكثر من 7 ملايين سوري قاموا بالنزوح إلى الخارج، خلاف تدمير شبه شامل للبنية التحتية للدولة السورية من مصانع وطرق واحتلال لمطارات عسكرية.وأوضح أن عودة مطار حلب الجوي للعمل من جديد مؤخرًا كان انتصارًا كبير للدولة السورية، والمواطن السوري يقف بجانب الدولة السورية دائمًا.