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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزير الثقافة ومحافظ قنا يشهدان الليلة الثانية من مهرجان دندرة

السبت 29/فبراير/2020 - 11:12 م
الليلة الثانية من
الليلة الثانية من مهرجان دندرة
ايهاب مصطفى
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من ساحة معبد الإله حتحور ربة الموسيقى والغناء وسيدة السعادة، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة استمرار اطلاق الرسالة الهادفة إلى إعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.

أضافت إيناس أن الفعاليات المتنوعة والمتعددة التى تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، مشيدة بالاقبال الضخم على حفل اليوم الثاني من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا حيث بلغ عدد الحضور 10 آلاف مشاهد ليعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والرغبة فى تذوق الوان ابداعية راقية.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برفقة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، الليلة الثانية من فعاليات المهرجان بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتألق خلالها النجم على الحجار بمجموعة مختارة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من المعانى السامية كما استضاف الحاج الضوى، أحد مشاهير اليوتيوب باعتباره من أبناء الصعيد ليوجه رسالة لأقرانه بضرورة إعلاء القيم النبيلة، وسبقه فريق وسط البلد حيث تغنى بنخبه من المؤلفات التى تتناول أحلام واهتمامات الشباب.
الليلة الثانية من مهرجان دندرة
الليلة الثانية من مهرجان دندرة
الليلة الثانية من مهرجان دندرة
الليلة الثانية من مهرجان دندرة
الليلة الثانية من مهرجان دندرة
الليلة الثانية من مهرجان دندرة
الليلة الثانية من مهرجان دندرة
الليلة الثانية من مهرجان دندرة

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