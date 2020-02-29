«الغرف التجارية» تكشف سبب ارتفاع أسعار بعض السلع رغم انخفاض الدولار

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن استقرار الدولار بالنسبة للتجار والمستوردين أفضل بكثيرًا من ارتفاعه وانخفاضه من حين لآخر، موضحًا" أنا كمستورد أو تاجر لا عاوز الدولار يطلع ولا ينزل، أنا عاوز الدولار يستقر".

وأضاف"الطحاوي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، عبر فضائية الصحة والجمال، أن استقرار الدولار سيحافظ على سعر المنتج النهائي الذي يباع للجمهور ، متابعا " لما الدولار يعلى مضطر أعلي السعر عشان أجيب رأس مالي، وأستمر في السوق، ولو نزل بيحصل نوع من التوقعات والتكهنات".

واستطرد :" لما الدولار ينزل بقى بقعد متلغبط يا ترى هيخليه تحت ولا ممكن يرفع تاني ويسبب لي خسارة،مشيرا إلى أن أول شحنة بضائع بعد انخفاض سعر الدولار تباع بسعر مرتفع لأن التاجر اشتراها بسعر مرتفع، والشحنة التالية يكون سعرها متوسط خوفا من معاودة الدولار الارتفاع مرة اخرى .



