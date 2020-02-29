مجدي الجلاد: «مبخدش 50 ألف وعربيتي اشتريتها بالتقسيط» (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنه حقق ثراء ماديا من الصحافة والتليفزيون وإنه لا يخجل من الإفصاح عن ذلك.وأضاف «الجلاد» خلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر فضائية "ten": "لدينا عقد من أن أي شخص محترف في مهنته يحقق عائدات مادية كبيرة يكون تحت طائلة الشبهات».وتابع أنه ذات مرة كان مع المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وسأله عن أجر الفنان عادل إمام، فقال له إنه أرخص ممثل في مصر لأنه يأخذ أجرا معينا، وأعماله تحصل مبالغ خيالية.وأكد مجدي الجلاد أنه مستور ويمتلك سيارة بالتقسيط، موضحًا أنه لم يتقاض أجرا شهريا 50 ألف جنيه كما يشاع.