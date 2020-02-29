مجدي الجلاد: فن محمد رمضان «فيروسي»

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إن الفن الذي يقدمه الفنان محمد رمضان «فيروسي».وأضاف الجلاد خلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية ten: "ربما تكون هناك أغنية مثل أغاني المهرجانات تفسد الذوق العام والأذن والوجدان، ولكن عندما يكون هناك فنان يفسد الشخصية المصرية التي تتمناها لدى الأجيال والشباب الجديدة فهذا أخطر".وتابع: «وصفته بالفيروس لأن الفيروس يصيب المجتمعات بعدوى، ويصيب الإنسان في صميم الشخصية وتكوينها ووجدانها"، مؤكدًا أنه مع فكرة تقديم نموذج لشاب مصري يصعد من القاع للقمة لكنه ضد أن يكون نصف عاري ويكون نموذج للشباب أو أكون ممثل جيد فأظهر في حفلات وأغني وأنا لست مغنيًا».