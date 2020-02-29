"تسجيلات صوتية لمساعد نتنياهو" ... الليكود أدار حملة كراهية ضد اليهود الشرقيين لصالح الإشكنياز

قبل يومين من الانتخابات الإٍسرائيلية، تم إذاعة لأول مرة تسجيلات صوتية لأحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أذاعها برنامج "الحقيقة" المذاع على أحدى القنوات العبرية.

وفقاً لتقرير نشره موقع "مكور رشون" الذي تناول تفاصيل التسريب، فإن "ناتان إيشيل" أحد المقربين من "نتنياهو نشرت له تسجيلات صوتية ولمدة ساعتين، يظهر فيها بأن حزب الليكود أدار حملة كراهية توجه ضد "المزراحيم" وهم اليهود الشرقيين وأن ولاء الحزب للأشكينازيم وهم "اليهود الغربيين"، مما يشكل ضربة كبيرة للحزب قبل الانتخابات.

وكشف التقرير أن التسريبات كانت ضمن كواليس التحضير لحملة الليكود الإنتخابية، قبل انتخابات سبتمبر 2019 بين إيشيل وشخص آخر، كان يريد تعاونه معه كمستشار سياسي وقانوني لرئيس الوزراء، وفي التسريب تحدث مساعد نتنياهو بالتفصيل عن توجهات حملة الليكود في الحملة الانتخابية السابقة ضد ما اسماهم بـ"غير الإشكنيازيم".

فما علق وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه (بوجي) يعالون وهو الرجل الثالث في تحالف أزرق أبيض:"إن التصريحات العنصرية المقربة من نتنياهو حول اشكنازيم، هي استمرار لسياسة سيده، نتنياهو".

