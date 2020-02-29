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محافظات

«الوادي الجديد» تستعد لكورونا بـ240 ألف كمامة

السبت 29/فبراير/2020 - 10:45 م
الوادي الجديد تستعد
الوادي الجديد تستعد لكورونا
محمد علي مهدي
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أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، السبت، توفير 240 ألف كمامة طبية؛ استعدادًا لأي طوارئ تتعلق بفيروس كورونا المنتشر بأنحاء العالم.

وقال محروس، في ببان مساء السبت، إن مخازن مديرية الصحة بالمحافظة بها 20 ألف كمامة طبية، وجاري توريد 200 ألف كمامة أخرى، خلال الفترة الحالية، بالتنسيق مع الوزارة، ضمن خطة طوارئ وقائية تنفذها المديرية بإشراف مباشر من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه جاري تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تشمل تجهيز غرف ومراكز مكافحة عدوى لمواجهة فيروس "كورونا" إضافة إلى تنفيذ ورش عمل وندوات تثقيفية لتعريف المواطنين بالمرض، كما أن المديرية نفذت خطة لمواجهة الفيروس من خلال ٣ محاور الأول تضمن تنظيم ورش عمل مكثفة لتوعية العاملين بالقطاع الصحي بالمرض وطرق مكافحته والأعراض وطرق الإصابة والعدوى.

وأشار إلى التنسيق مع عدة جهات ووسائل إعلام محلية ومراكز النيل للإعلام، والإذاعة الإقليمية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، لتنظيم ندوات جماهيرية وعقد لقاءات إعلامية موسعة لتعريف المواطنين بالمرض وطرق مواجهته.

وصرح محروس أن المحور الثاني تضمن تجهيز مراكز مكافحة عدوى في كل المنشآت الطبية التي تتعامل مع المواطنين لتعقيم جميع الأجهزة والعاملين والمترددين عليها، واتخاذ جميع الإجراءات إلى تساعد في انتقال الفيروس في حال ظهوره.

أضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، أن المحور الثالث تضمن تجهيز غرف عزل مجهزة بشكل طبي ومعقم كامل لعزل وحجز أي حالات مرضية قد تظهر مصابة بالفيروس بما يضمن عدم خروجه خارج هذه الغرفة وعد انتقاله للفريق والطاقم الطبي المعالج، في ظل عدم وجود أي حالات مصابة بالفيروس على أرض المحافظة وباقي الجمهورية حتى الآن.

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