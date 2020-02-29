شيريهان توجه رسالة خاصة لعادل إمام بعد الوعكة الصحية

وجهت الفنانة شيريهان، رسالة خاصة للفنان عادل إمام، وذلك بعد أنباء إصابته بوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة.وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامة يا عادل إمام".وكان المخرج رامي إمام، قد تسلم مؤخرًا جائزة الريادة السينمائية نيابة عن والده الفنان الكبير، فى افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 68 وقال في كلمته: "أنا سعيد جدا إني موجود وسط ممثلين كبار، والحقيقة أستاذ عادل إمام عنده برد شديد جدا مش كورونا الحمد لله، وهو كان نفسه يكون موجود النهاردة وبيشكركوا على الحضور وبيشكر المركز الكاثوليكى على الجائزة".