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سياسي

رئيس «صناعة النواب»: ننتظر نتائج لجنة تسعير الطاقة

السبت 29/فبراير/2020 - 10:38 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
عائشة حسن
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أعرب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أمله فى أن تتخذ لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى من المقرر عقدها مارس المقبل لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء، القرارات الحاسمة والتى ترضى طموح أعضاء مجلس النواب بصفة عامة وأعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة.

وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، إن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة تنتظر هذا الاجتماع وقراراته التى نأمل أن تكون لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

وأضاف أن هناك صناعات استراتيجية كبرى مثل صناعات الألومنيوم بمجمع الصناعة بنجع حمادى بمحافظة قنا والذى يعد واحدا من أهم القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها يواجه أزمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء، متسائلا: لماذا لا يتم حل هذه الأزمة الطاحنة داخل هذا المصنع خاصة أن وزارة الكهرباء تابعة للحكومة، وأيضا مصنع الألومنيوم تابع للحكومة والقضية حكومة داخل حكومة وكان يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يجلس مع كل من وزيرى الكهرباء وقطاع الأعمال العام والمهندس محمود سالم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم لحل هذه المشكلة المزمنة، والتى تهدد بعواقب وخيمة على صناعات الألومنيوم بمصر.

وتابع: "نفسى أعرف لماذا الأسعار التى توجهها الحكومة للصناعة المصرية أعلى من السعر العالمى بمعدل الضعف وهو ما يضعف من الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية في السوق المحلى بالإضافة إلى ضعف منافسة السلع الأجنبية في التصدير لارتفاع تكلفة الإنتاج من الطاقة"، مؤكدا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تنتظر نتائج هذا الاجتماع، وهى لم تفتح هذا الملف انتظارًا لهذا الاجتماع.

وهدد المهندس محمد فرج عامر، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين إلى البرلمان إذا صدرت عن هذا الاجتماع قرارات لا تلبى مطالب الصناعة المصرية، مؤكدا أن اللجنة لديها أكثر من طلب إحاطة بشأن التحديات والمخاطر الكبيرة التى تواجه مصنع الألومنيوم بنجع حمادى بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

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