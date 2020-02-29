وزيرة الثقافة: الفعاليات الإبداعية بالصعيد تستند إلى اللامركزية

في ساحة معبد الإله حتحور رب الموسيقى والغناء، أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة استمرار إطلاق الرسالة الهادفة إلى إعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان.وأضافت وزيرة الثقافة أن الفعاليات المتنوعة والمتعددة التي تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية، لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.وأشادت الوزيرة بالإقبال الضخم على حفل اليوم الثاني من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، حيث بلغ عدد الحضور عشرة آلاف مشاهد، ليعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والرغبة في تذوق ألوان إبداعية راقية.وشهدت محافظة قنا، الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء؛ في تعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، ممثلتين في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب جامعة جنوب الوادي.وتبدأ فعاليات حفل الافتتاح بتابلوهات فنية في ساحة معبد دندرة الخارجية لفرقتي «الأقصر وقنا» للفنون الشعبية التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة.وتنقل قنوات التليفزيون المصري في بث حي فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا؛ التي تقام في معبد دندرة في السادسة مساء يوم الجمعة 28 فبراير والخامسة مساء يومي السبت 29 فبراير والأحد 1 مارس بقصر ثقافة قنا، وفي الخامسة مساء يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 مارس بجامعة جنوب الوادي.