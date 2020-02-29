أحمد موسى يكشف حقيقة انتشار «كورونا» في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إنه لا تستطع أي دولة إخفاء الحالات المصابة بفيروس كورونا أو أعداد المصابين، لأنها ستصبح كارثة.وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن مصر خالية من فيروس كورونا المستجد، لكنه وارد أن يأتي إصابات لمصر مثل كل بلدان العالم، مؤكدًا أن الحكومة المصرية مستعدة لمواجهة الفيروس إذا تم اكتشاف حالات مصابة.وأوضح أن هناك أقاويل تشير إلى أن الأيام القادمة سيكون فيروس كورونا المستجد أكثر انتشارا"، متابعًا: "خلال الأسابيع الثلاثة القادمة إيران ستواجه صعوبة في التعامل مع فيروس كورونا".وتابع:"فيروس كورونا وجه ضربة قوية للاقتصاد الصيني، وأدى إلى انخفاضه في مستوى هو الأدنى منذ 10 أعوام وفقا لحديث مسئولين صينيين، لافًتا إلى أن ما يحدث في الصين سيؤثر على حركة التجارة والصناعة والمواد الغذائية في العالم.