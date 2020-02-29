انطلاق الدورة الـ16 للحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الدورة السادسة عشرة من دورات الحاسب الآلي ( new icdl ) بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، بواقع (48 ساعة تدريبية)، وذلك بحضور 20 متدربًا ومتدربة من الأئمة والإداريين.وقالت وزارة الأوقاف، إن تلك الدورات التدريبية تعد استمرارًا لنشاط الوزارة الدائم في التدريب والتأهيل، وحرصًا على رفع كفاءة جميع العاملين بها من أئمة وإداريين وواعظات.