علاء الشربيني يتصدر «تويتر» بعد عرض برومو برنامجه الجديد

تصدر اسم الشيف علاء الشربيني تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد ساعات قليلة من عرض برومو برنامجه الجديد الذي يحمل اسم "أصغر شيف"، والمقرر عرضه على قناة "ON" الفضائية.البرنامج يعد أول وأضخم برنامج طبخ خاص بالأطفال فى مصر، وسيتم إذاعته يوم الجمعة من كل أسبوع.يذكر أن الشيف علاء الشربيني يقدم برنامج أحلى أكلة والذي يتم إذاعته من السبت إلى الأربعاء من الثانية حتى الثالثة ونصف ظهرًا ويقدم جدول للأكلات بحيث يعرض يوم السبت أسماك، والأحد أكلات شعبية، والاثنين أكلات للدايت والأطفال، والثلاثاء أكلات العزومات، والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.