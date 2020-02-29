تجهيز مقبرة جماعية شمال إيران لضحايا «كورونا» (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يكشف دفن ضحايا فيروس كورونا بشمال إيران فى مقابر جماعية.وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذه المقابر الجماعية يتم تجهيزها لدفن الناس ورميهم فيها، لافتًا إلى أن هذا الأمر دعا الناس إلى إحداث تظاهرات لرفضهم إقامة المقابر بجوار البيوت.وأوضح أن الفترة المقبلة هي أكثر الأيام انتشارا للفيروس، وهو ما أعلنته إيران بأنها ستواجه أياما صعبة خلال الأسابيع المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا، كما أعلنت الصين تضرر اقتصادها جراء فيروس كورونا، الأمر الذي يؤثر على حركة التجارة والصناعة والغذاء في العالم.وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن فرنسا نصحت بعدم التوجه إلى مواقع العمل بسبب "كورونا".