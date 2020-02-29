علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

كان الفنان صلاح منصور أحد المغرمين بصوت الشيخ الراحل مصطفى إسماعيل أحد أبرز الأصوات التي قرأت القرآن الكريم.

وكان من شدة إعجابه يتبعه في كل المناسبات التي يقرأ فيها الشيخ القرآن الكريم، سواء في المآتم أو الأفراح أو أية مناسبات أخرى.

وحسبما جاء في كتاب الكاتب الراحل محمود السعدني "الطريق إلى زمش" أنه كان برفقة الفنان صلاح المنصور في حفل للشيخ مصطفى إسماعيل نظمته إحدى جماعات الطرق الصوفية في مسجد الخادم ببولاق.

ذهب "السعدني" و"منصور" مبكرًا لحضور الحفل، وليضمنوا مكانًا أقرب للشيخ، لكن مرت ساعتان والمكان في ازدحام، فظنوا أن الشيخ قد اعتذر عن الحفلة أو أجلها.

وقف رجل وسط المسجد وصرخ "الله حي.. الله حي"، وإذا بكل من في المسجد يهب بالوقوف مرددين "الله حي" وهم يتمايلون ذات اليمين وذات اليسار في سعادة تامة ونشوة بالغة، ولم يكن يفترش الأرض إلا "السعدني" و"منصور" وآخرون معهم لزموا أماكنهم ولم يحركوا ساكنًا.

ضحك "السعدني" و"منصور" في تلك اللحظة التي ظنوا فيها أنهم في خدعة، فانهالت عليهم الضربات الموجعة، ظنًا من الناس أنهما يسخران من تنظيم الليلة المباركة.

أما الموقف الآخر الذي جمع "منصور" والشيخ مصطفى إسماعيل، حكاه الأديب الراحل نجيب محفوظ، وجاء في كتاب للصحفي إبراهيم عبدالعزيز "ليالي نجيب محفوظ في شبرد".

قال "محفوظ" إن الفنان صلاح منصور، كان في ليلة من الليالي التي يقرأ فيها الشيخ مصطفي إسماعيل ومن شدة إعجابه بصوته قال "الله يلعن أبوك"، وقام هاربًا من توالي ضربات الناس على قفاه.