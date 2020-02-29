«سرالجوكر».. الباز يكشف مخطط الإخوان الجديد لنشر الفوضى

سلط الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على دعوات الجوكر الإخواني المدعو تامر جمال، والذي دعا إلى إثارة الفوضى داخل مصر.وقال الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن المدعو تامر جمال طل علينا من جديد بوجهه الكريه، ليدعو لأن يكون هناك ما يعرف بـ"جوكر" لكل محافظة في مصر، لخلق قيادات ومنظمين لإثارة الفوضى في كل ربوع مصر.وأضاف أن هذا المدعو تامر جمال وكل ما يطرحه من أفكار هو ورقة جديدة من أوراق مخطط الإخوان رغم ما يعلنه أنه مستقل عن الجماعة الإرهابية إلا أن هذا الكلام ليس حقيقي، مشيرا إلى أن فكرة جوكر لكل محافظة هو أحدث طبعة للتحريض ضد الدولة المصرية.