الأمطار تُغرق شوارع دمياط

شهدت دمياط، اليوم السبت، موجة رياح شديدة، أعقبها هطول أمطار بشكل متقطع، تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة.كما تسببت الأمطار في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة.ووجهت الدكتور منال عوض محافظ دمياط، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.