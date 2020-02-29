أحمد موسى يكشف موقف دول الخليج بعد تفشي «كورونا» (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المملكة العربية السعودية منعت المقيمين في المدينة المنورة من أداء العمرة، بعد ما أجّلتها وألغت التأشيرات للقادمين من الخارج.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن دول الخليج اتخذت إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة المواطنين بعد انتشار "كورونا"، وأصبح هناك محاذير خلال الانتقال فيما بينها بعد أن كان الدخول ببطاقة الرقم القومي فقط.وأوضح أن مصر نفذت إجراءات احترازية للقادمين من الخارج وتم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة دقيقة، لافتا إلى أن البلاد تتحرى الشفافية فيما يتعلق بفيروس "كورونا".