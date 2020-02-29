ترامب يعلن لقاءه بقادة طالبان في المستقبل

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بتوقيع اتفاق تاريخي مع حركة طالبان تأمل واشنطن أن يمهّد لانتهاء أطول حروبها، مشيرا إلى أنه سيلتقي قادة طالبان "شخصيا في المستقبل غير البعيد".وقال الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن طالبان على استعداد للسلام لكنه حذّر من أنه في حال لم تلتزم الحركة الاتفاق "فسنتراجع" عنه.