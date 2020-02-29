بعد مقتل 40 جنديًا.. محمد الباز لأردوغان: إيه اللي وداك هناك؟

استنكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» تصريحات ياسين أقطاى مستشار الرئيس التركي، قائلًا: «أنت مغتصب ومحتل أرض».وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»: «يهددون بالثأر لمقتل الجنود الأتراك، هما دول اللي ينطبق عليهم إيه اللي وداك هناك؟ أنت محتل ومغتصب».واستعرض فيديوهات تكشف الكارثة التي تعرضت لها تركيا بقصف جنودها في إدلب ومنها فيديوهات تكشف هروب الجنود الأتراك ولجوء السوريين لمساعدة المصابين بين الأتراك.كما عرض تسجيلات صوتية للجنود الأتراك يعترفون فيها بمقتل 58 من زملائهم في إدلب السورية، وسط استغاثات منهم لإنقاذهم.وأشار إلى أن عدد ضحايا الجيش التركي متضاربة، لكن الأكيد هو وجود عدد كبير من الضحايا.وانتقد محمد الباز بجاحة إردوغان وإعلانه أنه قتل 2000 جندي سوري، كمبرر لتهدئة الداخل التركي، بعد تأكيد مقتل 40 تركيا.