أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

تعرّض الشاعر الراحل صلاح جاهين لأزمة صحية عام 1986 ودخل في حالة اكتئاب حاد، ثم دخل في غيبوبة، وفي فترة تواجده في المستشفى لم تنقطع سعاد حسني عن زيارته يوما.

ويُقال إنها كانت تهمس في أذنه "ما تسبنيش يا صلاح"، لكن القدر حتم أن يغادر صلاح جاهين في نفس العام، لم تجدي توسلاتها.

حزنت السندريلا سعاد حسني على وفاة صلاح جاهين حزنا عميقا وبعد فترة من وفاته حاولت استعادة توازنها وذهبت للقاء الملحن محمود الشريف طالبة منه أغنية دينية للتمكن من الخروج من حالتها النفسية.

فكتب لها "بهاء" نجل الشاعر الراحل صلاح جاهين ، كلمات أغنية"لحظت سجودي".

لكن لم تتح الفرصة أيضًا بأن تسجّل الأغنية، ولم يتبق سوى تسجيل للبروفة التدريبية بصوت سعاد حسني.