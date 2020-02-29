«الديهي» يهاجم عمرو موسى بعد امتداح تركيا وقطر: «راجع نفسك»

هاجم الإعلامى نشأت الديهي، عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بسبب موقف الأخير وتصريحاته تجاه تركيا التى قال فيها "إنه يجب أن يكون هناك علاقات جيدة بين مصر وتركيا" كما قال "إن أردوغان يمتلك قاعدة ديمقراطية عريضة" بحسب الديهي.وأضاف الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" أنه ربما لم يعد السيد عمرو موسى يقرأ وربما لم يعد يستطيع تحليل الأحداث، وأدعوه أن يراجع نفسه قبل أن يتحدث، لأن حديثه قد يربك الناس.وتابع: المعارضة التركية ذاتها تصف أردوغان بالديكتاتور، مؤكدًا أنه يجب قراءة الملفات جيدًا، كما انتقد الديهي تصريح موسى بخصوص أمير قطر ووصفه إياه بأنه "شاب نبيه" معلقًا: "إحنا منتظرين إيه من قطر وزيادة عدائها أكثر من ذلك".