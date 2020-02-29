فرنسا تعلن وفاة مصابين بـ«كورونا»

أحصت السلطات إصابة 100 شخص بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قضى منهم اثنان ونقل 86 إلى المستشفيات، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون، اليوم السبت.وأوضح المسؤول الثاني في وزارة الصحة في مؤتمر صحفي في باريس أن 12 من المصابين تماثلوا إلى الشفاء في حين أن تسع حالات في المستشفى وضعها خطير.وقال سالومون إن هناك 36 حالة في منطقة لواز في شمال البلاد والتي طاولها الفيروس اكثر من سواها، مضيفا أن "التحقيقات أظهرت ان شخصين اصيبا بالمرض في شكل حاد في بداية فبراير والارجح انهما تلقيا العدوى من شخص ثالث لم تحدد هويته هو اول مصاب" بالفيروس في فرنسا.وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة اوليفييه فيران إصابة 73.فيما أعلنت فرنسا السبت، إلغاء كل التجمعات في الأماكن المغلقة والتي يزيد عدد المشاركين فيها على 5 آلاف في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.